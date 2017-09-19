Kalp Atışı 12. yeni bölüm fragmanında Ali Asaf'tan şaşırtan sözler

Kalp Atışı dizisinin 12. bölümünde ilk görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede izleyicileriyle buluşan Kalp Atışı yeni bölüm fragmanına Ali Asaf’ın sert tepkisi damga vurdu. Ali Asaf’ın, Eylül’ün kardeşi İpek’le tanıştığı, Fatih’in Ali Asaf ve Oğuz’u, Bahar’ı öldürmekle suçladığı; Eylül’ün Ali Asaf’la karşı karşıya geldiği, Ali Asaf’ın Eylül’e “kusura bakma ama ben senin oyuncağın değilim Eylül!” dediği sahnelerde nefesler tutuldu. İşte tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eylül Sinan’dan duyduklarıyla büyük bir şok geçirdi. İlk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar ördü. Ali Asaf bu soğukluğun nedenini anlamaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vaka ile karşı karşıya geldiler. Ali Asaf’ın bulduğu etkileyici çözüm herkes için bir mucize yarattı. Tüm bunlar hastanede soluksuz bir heyecanla yaşanırken, ekibe yeni katılan doktor adayı da Eylül için büyük bir sürpriz oldu. Fatih’in Bahar’ın ölümüyle yaşadığı travma kimseye zarar vermeden engellenebilecek mi? Ali Asaf’ın Eylül’e her yakınlaşmak istediğinde aralarına giren engellere, bu sefer bir de Eylül’ün asla kabullenmediği kız kardeşi mi eklenecek? Tüm bu sorular cevabını ararken, Eylül’ün bir takım gerçeklerle yüzleşmesi de an meselesiydi. Üstelik bu sefer Ali Asaf da ilişkilerine dair bazı cevaplar bekliyordu.