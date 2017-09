Kalp Atışı 12. bölüm fragmanında Eylül'e büyük şok

Kalp Atışı’nın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf’ın, Eylül’ün kardeşi İpek’le tanıştığı, Fatih’in Ali Asaf ve Oğuz’u, Bahar’ı öldürmekle suçladığı; Eylül’ün Ali Asaf’la karşı karşıya geldiği, Ali Asaf’ın Eylül’e “kusura bakma ama ben senin oyuncağın değilim Eylül!” dediği sahnelerde nefesler tutuldu. İşte, Kalp Atışı 12. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

“Kalp Atışı”nın 11. bölümünde; Eylül Sinan’dan duyduklarıyla büyük bir şok geçirir. İlk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar örer. Ali Asaf bu soğukluğun nedenini anlamaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vaka ile karşı karşıya gelirler. Ali Asaf’ın bulduğu etkileyici çözüm herkes için bir mucize yaratmıştır. Tüm bunlar hastanede soluksuz bir heyecanla yaşanırken, ekibe yeni katılan doktor adayı da Eylül için büyük bir sürprizdir. Fatih’in Bahar’ın ölümüyle yaşadığı travma kimseye zarar vermeden engellenebilecek mi? Ali Asaf’ın Eylül’e her yakınlaşmak istediğinde aralarına giren engellere, bu sefer bir de Eylül’ün asla kabullenmediği kız kardeşi mi eklenecek? Tüm bu sorular cevabını ararken, Eylül’ün bir takım gerçeklerle yüzleşmesi de an meselesidir. Üstelik bu sefer Ali Asaf da ilişkilerine dair bazı cevaplar beklemektedir.