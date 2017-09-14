Kalp Atışı 11. bölüm fragmanında Eylül şok geçiriyor

Ekranların ilgiyle takip edilen heyecanlı dizisi Kalp Atışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalp Atışı yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Eylül, ilk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar örer. İşte, Kalp Atışı 11. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Eylül Sinan’dan duyduklarıyla büyük bir şok geçirir. İlk günden beri yaşadığı her şeyin gerçekliğini sorgularken, Ali Asaf ile arasına da büyük bir duvar örer. Ali Asaf bu soğukluğun nedenini anlamaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vaka ile karşı karşıya gelirler. Ali Asaf’ın bulduğu etkileyici çözüm herkes için bir mucize yaratmıştır. Tüm bunlar hastanede soluksuz bir heyecanla yaşanırken, ekibe yeni katılan doktor adayı da Eylül için büyük bir sürprizdir. Fatih’in Bahar’ın ölümüyle yaşadığı travma kimseye zarar vermeden engellenebilecek mi? Ali Asaf’ın Eylül’e her yakınlaşmak istediğinde aralarına giren engellere, bu sefer bir de Eylül’ün asla kabullenmediği kız kardeşi mi eklenecek?.. Tüm bu sorular cevabını ararken, Eylül’ün bir takım gerçeklerle yüzleşmesi de an meselesidir. Üstelik bu sefer Ali Asaf da ilişkilerine dair bazı cevaplar beklemektedir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
“Kalp Atışı”nın 10. bölümünde; Eylül çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Karşısında onu yaşananların tek sorumlusu olarak gören kontrolünü kaybetmiş bir hasta, kucağında son nefesinde bir umut kurtulmayı bekleyen polis memuru... Acilde ölümle pençeleşen Bahar, onu kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alan Ali Asaf, acısından darmadağın olmuş Fatih... Özel Hareket Timlerinin kontrol altına aldığı, kapıları kilitli, giriş çıkışları tutulmuş, fare kapanına dönmüş bir hastane... Eylül büyükannesi Gülayşe’nin adaleti için savaşırken, kendini çok daha tehlikeli bir savaşın içinde bulur. Bu sefer karşısındaki düşman çok daha tehlikelidir. Herkesin nefesini tuttuğu, tehlikenin gittikçe büyüdüğü bu ortamda kimse için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
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