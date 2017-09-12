Kalp Atışı 11. bölüm fragmanında Eylül gerçekleri öğreniyor mu?

Kalp Atışı dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümde Bahar’ın ölümüyle büyük bir şok yaşayan ve ‘şimdi ne olacak?’ sorusunu soran izleyiciler, Kalp Atışı 11. bölüm fragmanıyla önemli tüyolar edindi. Babaannesinin ölümüyle ilgili sır perdesini aralamaya kararlı olan Eylül, edindiği ipuçlarıyla gerçeklere çok yaklaşıyor. Kızının ölümünden Eylül’ü sorumlu tutan Sinan’ın tehditleri ise devam ediyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Eylül aradığı gerçeği yeni bölümde bulacak mı? Kızının intikamını almak isteyen Sinan ne yapacak? Kalp Atışı sürprizlerle dolu gelişmeleriyle 15 Eylül Cuma akşamı Show Tv’de!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eylül çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Karşısında onu yaşananların tek sorumlusu olarak gören kontrolünü kaybetmiş bir hasta, kucağında son nefesinde bir umut kurtulmayı bekleyen polis memuru... Acilde ölümle pençeleşen Bahar, onu kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alan Ali Asaf, acısından darmadağın olmuş Fatih... Özel Hareket Timlerinin kontrol altına aldığı, kapıları kilitli, giriş çıkışları tutulmuş, fare kapanına dönmüş bir hastane... Eylül büyükannesi Gülayşe’nin adaleti için savaşırken, kendini çok daha tehlikeli bir savaşın içinde bulur. Bu sefer karşısındaki düşman çok daha tehlikelidir. Herkesin nefesini tuttuğu, tehlikenin gittikçe büyüdüğü bu ortamda kimse için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.