Kalp Atışı 10. yeni bölüm fragmanı Eylül kurtulacak mı?

Kalp Atışı dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Bayram sebebiyle ekran macerasına bir haftalık ara veren Kalp Atışı’nın gecikmeli olarak yayınlanacak olan 10. bölümünde Eylül’ün akıbeti netlik kazanacak. Sevilen dizisinin son bölümünde akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kapladı. Eylül’ün ölümle yüz yüze geldiği anlar nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Kalp Atışı 10. bölüm fragmanıyla ilk ipuçları geldi.

Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son buldu. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi... Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül! Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıdır. Bakalım gelecek bölümde bu durumdan kimler etkilenecek?