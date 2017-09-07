Kalp Atışı 10. bölüm fragmanında Bahar ölecek mi?

Kalp Atışı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Atışı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Ali Asaf, sevmekten yorulmayan hiçbir şeyden korkmayan biri olduğunu kanıtlıyor. İşte, Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı.

Kalbinden vurulan Bahar’ın korku içinde hiçbir şey hissetmediğini söylediği; Eylül’ün silahlı saldırganın hastaneyi savaş alanına çevirmesinden kendini sorumlu tuttuğu ve Ali Asaf’ın yine Eylül’ün en büyük destekçisi olduğu tanıtım çarpıcı sahneleriyle dikkat çekti.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

“Kalp Atışı”nın 9. bölümünde; Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son bulur. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi... Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül! Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıdır. Bakalım gelecek bölümde bu durumdan kimler etkilenecek?