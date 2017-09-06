Kalp Atışı 10. bölüm 2. fragmanı: Bahar ölecek mi?

Kalp Atışı 10. bölümü için heyecan dolu bekleyiş devam ederken yeni görüntüler dizi takipçileriyle paylaşıldı. Bayram nedeniyle ekran macerasına kısa bir ara veren Kalp Atışı’nın yeni bölüm fragmanları çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Özellikle kanlar içerisinde yere yığılan Bahar’ın görüntüleri merak uyandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Kalbinden vurulan Bahar yaşayacak mı? Eylül ve Ali Asaf’ı neler bekliyor? İşte Kalp Atışı’ndan yeni tüyolar!





Karşısında onu yaşananların tek sorumlusu olarak gören kontrolünü kaybetmiş bir hasta, kucağında son nefesinde bir umut kurtulmayı bekleyen polis memuru... Acilde ölümle pençeleşen Bahar, onu kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alan Ali Asaf, acısından darmadağın olmuş Fatih... Özel Hareket Timlerinin kontrol altına aldığı, kapıları kilitli, giriş çıkışları tutulmuş, fare kapanına dönmüş bir hastane... Eylül büyükannesi Gülayşe’nin adaleti için savaşırken, kendini çok daha tehlikeli bir savaşın içinde bulur. Bu sefer karşısındaki düşman çok daha tehlikelidir. Herkesin nefesini tuttuğu, tehlikenin gittikçe büyüdüğü bu ortamda kimse için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son buldu. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi... Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kapladı. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül! Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıydı.