Kalması ağır basıyor

İstifa edeceği söylentisi yayılan ancak yakın çevresinin telkiniyle görevde kalmayı uygun bulan Aksakallı’nın dün görüşünde bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Aksakallı’ya yakın bir kaynak, “Komutan şu aşamada kalmaktan yana” dedi. Siyasi ve askeri kaynaklar da dün, Aksakallı’dan Genelkurmay’a gönderilmiş bir istifa ve emeklilik dilekçesi olmadığı bilgisini verdi.

DİKKAT ÇEKEN CÜMLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aksakallı’nın istifa edeceği söylentilerine karşılık, “YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler” sözleri dikkat çekti. Bu sözler askeri kulislerde, “Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığı’na atanmasında Genelkurmay Karargâhı’nın etkili olduğunu ortaya koyuyor” diye yorumlandı.

Bu arada Deniz’de 2, Kara’da 8 ‘tuğ’ rütbesinde general/amiralin emekliye sevk ettirildikleri ileri sürüldü. Bu komutanların emekliliklerini istememeleri halinde KHK ile görevden alınacakları mesajının verildiği de iddialar arasında.