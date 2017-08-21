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    Kalması ağır basıyor

    Uğur ERGAN
    21 Ağustos 2017 - 22:21Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 22:21

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Askerlikte kırgınlık olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar” açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan atandığı 2. Kolordu Komutanlığı’nda kalma eğiliminde olduğu ileri sürülüyor.

    İstifa edeceği söylentisi yayılan ancak yakın çevresinin telkiniyle görevde kalmayı uygun bulan Aksakallı’nın dün görüşünde bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Aksakallı’ya yakın bir kaynak, “Komutan şu aşamada kalmaktan yana” dedi. Siyasi ve askeri kaynaklar da dün, Aksakallı’dan Genelkurmay’a gönderilmiş bir istifa ve emeklilik dilekçesi olmadığı bilgisini verdi.

    DİKKAT ÇEKEN CÜMLE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aksakallı’nın istifa edeceği söylentilerine karşılık, “YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler” sözleri dikkat çekti. Bu sözler askeri kulislerde, “Aksakallı’nın 2. Kolordu Komutanlığı’na atanmasında Genelkurmay Karargâhı’nın etkili olduğunu ortaya koyuyor” diye yorumlandı.

    Bu arada Deniz’de 2, Kara’da 8 ‘tuğ’ rütbesinde general/amiralin emekliye sevk ettirildikleri ileri sürüldü. Bu komutanların emekliliklerini istememeleri halinde KHK ile görevden alınacakları mesajının verildiği de iddialar arasında. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Zekai Aksakallı , Cumhurbaşkanı Erdoğan
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