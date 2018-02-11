Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Kalleş plan! 9 asker böyle şehit edilmiş

    Kalleş plan! 9 asker böyle şehit edilmiş

    AA
    11.02.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre Afrin'de dün 9 askerin şehit düştüğü 1027 rakımlı tepede çıkan çatışmada, PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp saldırdıkları ortaya çıktı.

    AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK'lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor.

    Güvenlik kaynakları, dün 2'si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK'lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

    KOMANDOLAR 40 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK'lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi.

    Bölgenin birkaç saat sonra tamamen teröristlerden temizlendiğini, köşeye sıkışan PYD/PKK'lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenlediklerini aktaran güvenlik kaynakları, harekatın başından itibaren sivillerin can güvenliğinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami özen gösterdiğini vurguladı.

    Öte yandan TSK unsurları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla harekat bölgesinde ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bu patlayıcıların tek tek imha edildiği öğrenildi.

    Etiketler: Şehit , asker , PKK , PYD , terör örgütü , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri