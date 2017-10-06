Kalkınma talimatı

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) önceki günkü toplantısında Türkiye’nin temel sorunları değerlendirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin temel meselesinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu belirterek, kurmaylarından yeni bir iki ayaklı kalkınma projesi hazırlanmasını istedi. Kalkınma modelinin bir ayağında Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınmasının yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, özelleştirmelerle kamu yatırımlarının tasfiye edildiğini ve bu sürecin Doğu ve Güneydoğu’da yarattığı bir sosyal fatura olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, terörü besleyen nedenlerin kaynağında bu sosyal fatura olduğunu ifade ederek, bunun üzerine bir çalışma yapılmasını ve bir kalkınma planı hazırlanmasını istedi. CHP Lideri, seçim süreci başlamadan önce hazırlanmasını istediği kalkınma planının ikinci ayağında ise tüm Türkiye’nin bütünü ile ilgili bir çalışma talep etti.



ÇEKİM MERKEZLERİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisinin işsizlik ve yoksulluk olduğunu ve bunun göçü tetiklediğini anlatarak, hazırlanacak kalkınma projesinin amacının, “İşsizliğin önlenmesi, sosyal dokudaki tahribatın giderilmesi, kentlere aşırı yığılmanın ve göçün önüne geçilmesi, teröre karşı etkili önlem olması, refah arttırılarak yoksulluğun sona ermesi” olduğunu dile getirdi. Buna göre her bölgede ön plana çıkartılacak kültürel, tarımsal ve sanayi zenginlikleri belirlenecek. Bu potansiyeller çerçevesinde Türkiye’nin değişik bölgelerinde yerel çekim merkezleri yaratılması konusunda çalışma yapılacak.



Proje 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi açıklanan ve daha sonra güncellenen ‘Merkez Türkiye Projesi’ ile birleştirilerek yeni bir kalkınma modeli oluşturulacak. Ortaya çıkan model, ‘Türkiye’nin siyasal ve sosyal ekonomik sorunlarını çözecek kalkınma projesi’ olacak.



