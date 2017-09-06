Kalkınma Ajansı'ndan 201 milyonluk destek

2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışına katılan Elvan, İSTKA standını ziyaret etti. Elvan, “Kalkınma ajansları bugüne kadar 1000’in üzerinde projeye destek verdi ve vermeye devam edecekler. Bölgesel, yenilik stratejileri hazırlıyor ve uyguluyorlar. Şimdi de kalkınma ajansları bünyelerinde girişimci destekleme merkezleri kuruyoruz” diye konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun düzenlediği 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışına katılan Elvan, İSTKA standını ziyaret etti. Elvan, İSTKA’nın desteklediği son projeler hakkında bilgi aldı.