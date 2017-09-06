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Kalkınma Ajansı'ndan 201 milyonluk destek

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 23:22

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), 7 yılda 287 Ar-Ge projesine toplam 201 milyon liralık destek verdiğini söyleyerek “İnovasyon Lideri İstanbul’da öncü bir rol oynuyor” dedi.

2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışına katılan Elvan, İSTKA standını ziyaret etti. Elvan, “Kalkınma ajansları bugüne kadar 1000’in üzerinde projeye destek verdi ve vermeye devam edecekler. Bölgesel, yenilik stratejileri hazırlıyor ve uyguluyorlar. Şimdi de kalkınma ajansları bünyelerinde girişimci destekleme merkezleri kuruyoruz” diye konuştu.

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun düzenlediği 2. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışına katılan Elvan, İSTKA standını ziyaret etti. Elvan, İSTKA’nın desteklediği son projeler hakkında bilgi aldı.

Etiketler: kalkınma ajansı , Lütfi Elvan , gazetehaberleri
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