‘Kalk gidelim’ dizisine TBMM ayarı

TRT’deki “Kalk Gidelim” adlı diziyle ilgili bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Akşam'ın haberine göre TRT’de yayınlanan ve herkesin kendi hayatından bir parça bulduğu için beğeniyle izlediği “Kalk Gidelim” adlı dizide bir karakterin eşine dalga geçer gibi “Başçavuş” diye hitap ettiğini, bunun şehitlere ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin seyrini değiştiren ve şehit olan Ömer Halisdemir’e saygısızlık olduğunu belirtti. Dilekçede vatandaş TBMM’den duruma müdahale etmesini ve bu hitabın kullanılmaması için işlem yapılmasını istedi.



TBMM, TRT’YE SORDU

Dilekçe Komisyonu, konuyu TRT’ye iletti. TRT ise TBMM’ye gönderdiği yazıda “başçavuş” hitabının bir daha kullanılmayacağını belirtti.