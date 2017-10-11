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Kaliteli jean bizim işimiz

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 22:01 | Son Güncelleme:

DÜNYA denim sektöründe öne çıkan Türkiye, bu alanda yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla lüks segmentteki hedefini de büyüttü.

56 milyar doları bulan jean (kot) pazarında ise lüks markaların Türk denimini tercih ettiğini anlatan Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, “Guess, Tommy Hilfiger, Armani, Burberry ve Diesel gibi markalar için Türkiye çok önemli. Bu markalar Türk denim kumaşına büyük ilgi gösteriyor. Bugün Türk denim sektörü 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Çin ve Avrupa’da ise ‘Made in Turkey’ algısı çok yüksek. Lüks segmentte Türk şirketlerinin payı artıyor” dedi. Türk şirketlerinin birçok markaya üretim yaptığını hatırlatan Hamit Yenici, şöyle konuştu: “30’uncu yılımızda hedefleri de büyüttük. İnovasyonla global pazarda payımızı arttırıyoruz. Katma değerli premium denim kumaş üretiminde dünyanın ilk 10 üretici arasında yer alıyoruz. Ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve inovatif ürünler geliştiriyoruz. 2020 yılına kadar 120 milyon dolarlık yatırımla kapasitemizi 60 milyon metreye çıkarmayı hedefledik. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yüzde 5 olan dünyadaki pazar payını da 2020 yılında yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Etiketler: jean , kot , gazetehaberleri
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