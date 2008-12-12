Kalite ve tesadüf

Güçlü Berk yazıyor

Şimdi De Sanctis, Meira, Linderoth, Lincoln, Kewell, Nonda, Baros aynı anda Galatasaray’da ve aralarında tartışılanı yok. Herbirinin sakatlığı “Galatasaray’da Şok” manşetiyle haber oluyor...

Yabancılar bir yana, yerlilerin de kalitesi ortadayken beklenti artıyor ve alınan sonuçlardan sonra Galatasaray’ın tartışılanı Skibbe oluyor.

Geçen sezon Zico için yapılan “otorite eksikliği” ve “maç seçme” eleştirileri bu sezon da Skibbe için yapılıyor. Hatta devre arasında bir antrenör değişikliği beklemeyen yok gibi. Her maça bu baskı altında hazırlanınca Skibbe’nin de hata yapması doğal karşılanmalı.

Orta sahaya enerji getiren Barış Özbek maça sağ kanatta tek başına başlayınca Galatasaray’ın direnç çizgisi yine savunmaya kadar geriledi. Karşısında bir engel göremeyen Gençlerbirliği giderek daha kalabalık şekilde hücum etmeye başladı ve 26. dakikada golü buldu.

Ankara ekibi bu golün cesaretiyle yüklenmeye devam ederken, Galatasaray’ın “o tartışmasız” kaliteli ayakları, onbeş dakika içinde yine üç gole birden imza attı...

Her ne kadar iyi futbol iyi futbolcuyla oynansa da kalite her zaman başarı getirmiyor. Zayıf rakip karşısında alınan yapay skor da orta sahanın defansif eksiklerini kapatmıyor.

Hedef eğer lig ise bu kaliteli ve “pembe” kramponlar Galatasaray’ı hep potada tutabilir, ama hedef Avrupa ise bu orta sahayla geçen seneki Leverkusen bozgununu tekrar yaşamamak için dua etmekten başka çare yok gibi görünüyor.

Tesadüf’en bir not...

Aziz Yıldırım geçen sene “Tekrar edilmeyen ve aşılamayan başarılar tesadüfen kazanılmıştır ve hafızalarda hoş bir anı olarak kalmaktan ileriye gidemezler” demişti. Açıkça belirtmese de Galatasaray’ın kazandığı UEFA Kupası’nı hedef aldığı anlaşılıyordu. Şimdi bu “tesadüf” sözünü Galatasaray taraftarı Fenerbahçe’nin geçen sene kazandığı başarı için dile getiriyor.

2000 yılında yapılan yatırımlar, harcanan mesailer, yönetimin, hocaların, futbolcuların emekleri, “ezeli rekabet” adına “tesadüf” olarak nitelenince, Fenerbahçe’nin geçen sezon elde ettiği “haklı” başarı da, 2 puanlık maceranın ardından hafızalarda malesef “hoş bir anı” olmaktan ileri gidemiyor.

İki ekip birbirinin başarılarını küçümsedikçe kendi başarılarını da beş paralık ediyor...