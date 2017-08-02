Kalın: İdlib’i biz kontrol etmiyoruz

Önceki akşam TV Net’in programına katılan Kalın şöyle konuştu:

“(McGurk’ün) Bu son Middle East Institute’de (Ortadoğu Enstitüsü) yaptığı açıklama bizim için tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. İdlib’teki bu terör örgütü yapılanmasının Türkiye ile ilişkilendirilmeye çalışılması, imada bulunulması kabul edilebilir bir şey değil. Neden? İdlib’i biz kontrol etmiyoruz.”

‘MÜLTECİ HATTI OLUŞTU’: “İdlib’i kontrol eden birtakım güçler varsa orada nedir onlar YPG (İdlib’i değil ama İdlib civarında bulunan), Amerikalıların belli bir varlığı var, Rusların belli bir varlığı var, rejim var orada. Sınırımıza yakın kısımlarda çok ciddi bir mülteci hattı oluştu. Birkaç yıldır oraya zaten Halep’in tahliyesinden önce de insani yardım ulaştırma noktasında AFAD, Kızılay, STK’larımız çok ciddi bir çabanın içinde oldular. Halep’in tahliyesiyle beraber İdlib nüfusunda ciddi bir artış oldu. Rusya ile yaptığımız o tahliye süreci neticesinde amacımız neydi oradaki sivillerin kurtarılması. Çünkü sıkışıp kaldılar orada ve Doğu Halep’ten onların çıkartılması gerekiyordu yoksa bir sürü masum insan ölecekti.”

‘İYİ NİYETLE BAĞDAŞMAZ’: “İdlib’de nüfus yoğunlaşması oldu. 1.5-2 milyona yakın insan oraya yığılmış durumda. Türkiye’ye gelenler oluyor, Türkiye’den yardımlar gönderiliyor, amacımız insani anlamda onların nefes almasını sağlayacak bir ortam sağlamak. Geniş bir alanda bu kadar çok yoğun insanın olduğu bir yerde ve sahada bu kadar farklı dinamiklerin hareketli olduğu bir alanda kalkıp bir tane gelişmeyi hem de en olmayacak şey, Türkiye’nin hiç ilgisinin olmadığı bir şeyi Türkiye’ye fatura etmeye çalışmak iyi niyetle bağdaştırılacak bir şey değil.”