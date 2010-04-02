Kalecin Kurban Olsun Sana

Bizim girişimci yönümüz yüksektir. Girişimcilik emek işi. Bizim de pek çalışkan olduğumuz söylenemez çocukluğumuz boyunca ant içip durduysak da. Girişimciliğin en zevkli yanı çalışmak değil oysa. Nedir? Fatura kesmek.

Biz fatura kesmeyi severiz. Zengin gösterir. Bazen tahsil edemeyeceğimizi bilsek de faturası bulunsun isteriz. Alacaklılarımıza gösterir, benim de alacağım var diyebiliriz. Hesap vermektense fatura kesmek her zaman daha iyi. Hem de kolay. Kes gitsin. Sarı çizmeli Mehmet Ağa birgün öder hesabı…

Son fatura Leo Franco’ya kesildi. Koca koca yöneticiler, çıkıp kalecilerini yerden yere vurdular. Derbideki herşey unutuldu, geriye sadece Franco kaldı.

Maç sonrası konuşmaları gittikçe daha sıradanlaşıyor ve dinleyenler için tahmin etmesi kolay oluyor. Daum’un ne söyleyeceği belli nasılsa diye hepten Almancayı sökmek üzereyiz. Riijkard’ın İngilizcesi en az tercümanı kadar kötü olduğundan milletçe İngilizceyi unutabiliriz. Sami Yen’de kaybettiğinden mi yoksa arka planda sürekli çalan alarmın tedirginliğinden mi bilinmez, Frank Hoca’nın demeci biraz havada kaldı sanki. Biz takım olarak yenildik demişti oysa.

Derbiden önceki hafta arası aynı gün yarım saat arayla iki ilginç gol izledik. Önce Manisaspor kalecisi Orkun topu Guiza’nın önüne yuvarlayarak Fenerbahçe’nin maçı kazanmasına neden oldu. Bir süre sonra başka bir kanalda Portsmouth’un milli kalecisi James bacağını boşa sallayınca Chelsea’li Drogba kariyerinin en kolay gollerinden birini attı.

Futbolda hataların en büyüğünü kaleci yapmak zorunda. Yeri icabı. Kaleci hatasının gözükmemesi diye bir şey yok çünkü. Ayağının altından topu kaçırıp taça çıkmasına neden olan sağ açık elini kaldırıp özür diler, maçtan sonra kime sorsanız pozisyonu hatırlamaz. Kaleci topu ayağının altından kaçırsa, gol olmasa bile en azından komedi kliplerine konu olur.

Yapabileceğiniz hataların büyüklüğü onların telafi edilememe oranına göre artıyor. 2 metrelik bir kalası iki tuğlanın üzerine koyun gözünüz kapalı geçersiniz karşıya. O iki metrelik kalası iki bina çatısının arasına koyun, işiniz hiç de kolay olmaz.

Takım oyunu diye bağırıp duruyor ya herkes. Kazanınca takım oyunu oluyor Türkiye’de futbol. Kalecisini yerden yere vuran yönetici de, derbi maçta son 20 dakika kalecisini ıslıklayan taraftar da futboldan ve takım oyunundan olabildiğince uzakta. Öte yandan, maçı kazanan oyunculardan başka herkes galibiyetteki rolünü anlatıyor bir haftadır. Bütün hafta futbolcularla yemek yemiş de, Samandıra’ya kamp kurmuş da…

Kalecisi doksanda doksandan top çıkaran yere göğe sığdıramadığı Volkan’ı daha birkaç hafta öncesinde ıslıklıyordu. Kalecinin kaderi kurban bayramında koç misali kurban edilmektir diyebilirsiniz. Volkan da buna kıçıyla top istop eder