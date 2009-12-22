Kale düştü

Aslında çok da iyi oldu. Bu yenilgi umarım teknik heyetten, yöneticisine kadar bir ders olur Beşiktaş'a...



Maça Manisaspor çok istekli ve etkili başladı. Özellikle Simpson, Isaac ve Ergin gerçekten müthiş oynadılar.. Mesut Bakkal Beşiktaş' ı iyi analiz etmiş.. Ferrari' nin yokluğunda defansın arkasına atılacak toplar ve kalede atılacak şutların ne kadar önemli olduğunu oyuncularına anlatmış olsa gerek.. Korcan çok acemi, çok tecrübesiz ve çok genç kaleci..



Tamam Korcan' a destek olalım. Eleştirmeyelim.. Fakat genç kardeşim, senin yaptığın bu basit hatalar yüzünden Beşiktaş bugün mağlup oldu.. O kale kutsaldır.. Gol yenilmez değil elbette.. Ama sen bir maçta iki hatalı gol yiyorsan, o zaman olmaz.. İlk golde olan hatan, ikinci golde o topu Sivok' a nişanlaman bana göre affedilmezdi. Hiç antrenman yapmıyor musun?.. Ama suç senin olduğun kadar, hem kaleci antrenöründe hem de geleceği sadece hesap yapmak üzerine gören, Maliye uzmanı gibi teknik adamlık yapan Mustafa hocanda. Sezon başında bana kalecilerim yeterli dediği için.. Yetti mi ?Sn. Denizli.. Cemal Erbaş yazıyor



Maçta Manisaspor' un iki golü ofsayt nedeni ile sayılmadı.. Ve yardımcı hakem gerçekten doğru kararlar verdi. Sivok' un ceza sahası içinde eliyle oynadığını hiç bir hakem maalesef göremedi. Benim gördüğüm kadarı ile Penaltı ve sarı karttı. Ergin Keleş maçın iyi oyuncularından birisiydi.. Ama çok fualli oynadı. En azından bir sarı kart görmeliydi..



Maça başlarken sanırım Beşiktaş' tan gidecek yabancı oyuncuda belli oldu. Rodrigo Tabata. Evet.. Tabata. Sahanın içerisinde topa giderken geri geri gitti. Ben bu takımdan gidiyorum, sizlerin haberi var mı edasında idi.. Umarım bu yönetim bir hata yapmaz da, seni gönderir Tabata. İbrahim' de Üzülmez, bende üzülmem gerçekten..



Bu takımın gerçekten Ferrari ve Sivok' a altarnatif üretmesi şart. Ve gerçekten Mustafa Denizli tabiri ile 10,5 numaralı bir oyuncuya da.. Forvet en son düşülmesi gereken mevki bana göre. Çünkü pas yapan, adam eksilten veya orta alanda top kapıp, takımı kontraya çıkaracak oyuncu şart.. Bobo gerçekten iyi bir golcü..

Eğer ki forvet alınacak ise, yerli oyuncu transferi yapılmalı.. İyi bir orta saha oyuncusu Türkiye' de yok ama, iyi forvet bulunabilir.. Örneğin Trabzonsporlu Umut, Bursasporlu Sercan.. Hatta ve hatta Beşiktaşlı Batuhan.. Sayın Denizli ne dersiniz? Batuhan bu takıma yakışır mı?