Kaldığımız yerden devam

Maç, grubumuzun birincisi İspanya ile deplasmanda oynandı.
İspanya Puyol gibi, Inıesta gibi eksiklerle çıktı sahaya. İlk 45 dakikada da kötü denebilecek kadar kötü bir performans sergilediler. Avrupa Şampiyonası'nı izlememiş ve biraz futbol takip etmiyor olsam; dün akşam ki maçın sonucunun Türkiye lehine bitme ihtimalinin % 100'den bile fazla olduğunu söyleyebilirdim. ( İddaa bu maçın sonucunun Türkiye lehine bitmesi ihtimaline 1'e 9 veriyorken)
Maçın önemli bir bölümünde İspanyol takımı karşısında üstün gibi gözüktü milli takımımız.
Ancak bu üstünlüğün asıl nedeni bizim iyi oluşumuz değil, İspanya milli takımının kötü oluşuydu.
Yakaladığımız pozisyonlarda da kaleci Casillas ağlarla buluşmamıza izin vermedi.
Şerife Çaldenk yazıyor
Fatih Terim yaptığı değişikliklerle eleştirildi. Semih'in çıkışının gereksiz olduğu gibi.
Bu da çok önemli değil aslında; asıl önemli olan İspanya Milli Takımı'nı hem de kendi sahasında bu kadar kötü oynarken yakalamamıza rağmen puan alamamış olmamız.
Biz bu maça Avrupa üçüncüsü olarak çıkmıştık. Ama karşımızda da kadrosu yıldız futbolcularla dolu Avrupa'nın son şampiyonu vardı. Ondan bir puan almak bile çok önemliyken bu fırsat elimizden kaçtı.
Biz Türk milleti olarak son dakika maçlarına alışmış bir milletiz.
Hiçbir eleme grubundan rahat rahat, kendimizden emin olarak çıkamıyoruz. Hep son dakika maçlarına ve son dakika gollerine kalıyor işimiz.
Bu sefer de yine öyle olacak galiba.
Bize yeni bir mucize maç lazım.