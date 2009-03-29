Kaldığımız yerden devam

Maç, grubumuzun birincisi İspanya ile deplasmanda oynandı.

İspanya Puyol gibi, Inıesta gibi eksiklerle çıktı sahaya. İlk 45 dakikada da kötü denebilecek kadar kötü bir performans sergilediler. Avrupa Şampiyonası'nı izlememiş ve biraz futbol takip etmiyor olsam; dün akşam ki maçın sonucunun Türkiye lehine bitme ihtimalinin % 100'den bile fazla olduğunu söyleyebilirdim. ( İddaa bu maçın sonucunun Türkiye lehine bitmesi ihtimaline 1'e 9 veriyorken)

Maçın önemli bir bölümünde İspanyol takımı karşısında üstün gibi gözüktü milli takımımız.

Ancak bu üstünlüğün asıl nedeni bizim iyi oluşumuz değil, İspanya milli takımının kötü oluşuydu.

Yakaladığımız pozisyonlarda da kaleci Casillas ağlarla buluşmamıza izin vermedi.

Şerife Çaldenk yazıyor

İlk yarıya göre İspanyol takımı pas yüzdesini arttırıp bir de ayağa paslara başlayınca - bunu ilk yarıda pek beceremediler- önde Torres daha çok topla buluşmaya başladı.Bu buluşmalarından birinde de şık iki hareket izlettirdi herkese. İlk harekette topu arkasına aşırdı ve ikinci hamleyle de üç futbolcumuzdan sıyrılmaya çalışırken faulle durduruldu. Bu pozisyonda duran toptan maçın ilk ve tek golü atılmış oldu.

Fatih Terim yaptığı değişikliklerle eleştirildi. Semih'in çıkışının gereksiz olduğu gibi.

Bu da çok önemli değil aslında; asıl önemli olan İspanya Milli Takımı'nı hem de kendi sahasında bu kadar kötü oynarken yakalamamıza rağmen puan alamamış olmamız.

Biz bu maça Avrupa üçüncüsü olarak çıkmıştık. Ama karşımızda da kadrosu yıldız futbolcularla dolu Avrupa'nın son şampiyonu vardı. Ondan bir puan almak bile çok önemliyken bu fırsat elimizden kaçtı.

Biz Türk milleti olarak son dakika maçlarına alışmış bir milletiz.

Hiçbir eleme grubundan rahat rahat, kendimizden emin olarak çıkamıyoruz. Hep son dakika maçlarına ve son dakika gollerine kalıyor işimiz.

Bu sefer de yine öyle olacak galiba.

Bize yeni bir mucize maç lazım.