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    Kalbinde bıçakla tekme tokat dövmüşler

    Burcu PURTUL UÇAR
    21.09.2017 - 01:12 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 01:12

    KÜÇÜKÇEKMECE sahilinde lise öğrencisi Mustafa Mert Peker’i sigara vermediği için öldürmekle suçlanan yaşı 18’den küçük 3 kişiye kasten öldürme, silahla yağma ve yaralama suçundan dava açıldı. Cinayet zanlılarından ikisinin Peker’i göğsünden bıçakladıktan sonra tekme ve yumrukla darp ettiği ortaya çıktı.

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede olay şöyle anlatıldı: 16 yaşındaki Mustafa Mert Peker, 17 Nisan’da Gülşah Danki ve Semih Karaal’la birlikte Küçükçekmece Gölü’nün sahilinde bir bankta otururken yanlarına gelen üç kişiden Ö.O. (15) sigara istedi. “Yok” cevabını alınca masadaki sigara paketini göstererek “Bu ne?” dedi. İki genç sigaranın kız arkadaşlarına ait olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

    Ö.O., Semih Karaal ve Mustafa Mert Peker’in karnına yumruk attı. Peker çenesine vurunca Ö.O. cebinden çıkardığı bıçağı Peker’in göğsüne sapladı, sonra da yumruk attı. T.A. da (17) bankın üzerine çıkarak Peker’in suratını tekmeledi. Yere düşen ağır yaralı gencin yüzüne bu kez elindeki bıçağın sapıyla Ö.O. vurdu. Daha sonra 3 saldırgan kaçtı.

    İddianamede, 12-15 yaş aralığında olan üç saldırganın işledikleri suçun hukuki ve fiili sonuçlarına algılama yeteneklerinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’nda rapor alındığı belirtildi. 

    Etiketler: Bıçaklama , Cinayet , gazetehaberleri
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