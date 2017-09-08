Kalbimdeki Deniz yeni sezon fragmanları yayınlandı

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni sezon fragmanlarıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde oldukça hareketli sahneler yaşanacak. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni sezon fragmanları.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Alihan'ın ani gelişi ve boşanma kararının kesinleşmediğinin ortaya çıkması, bütün dengeleri alt üst eder. Ece ailesini geri isteyen bunun için her şeyi göze alan babasıyla birlikte hareket ederken, annesi ve Mirat'a dünyayı dar edecektir. Ne olursa olsun aşklarına sahip çıkmaya kararlı olan Deniz ve Mirat, Diyar'ın ölümden kıl payı kurtuluşuyla, onu ve Serdem'i korumak için yeni tedbirler almak zorundadırlar. Mirat'ın Deniz'le evli olmadığını öğrenen Fikriye'nin kafası ve duyguları, geçmişe dair hatırladıklarıyla iyice alt üst olur. Hülya'nın hamilelik ve hastalık haberi, Nejat kadar diğerlerini de şaşırtır. Ece'nin yaptığı bir kazayla hayatlarına sürpriz biri girerken, yeni evinde herkesi toplayarak hayatıyla ilgili aldığı kararı açıklamak üzere olan Hülya'yı daha büyük bir sürpriz beklemektedir.