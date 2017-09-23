Kalbimdeki Deniz son bölümüyle nefes kesti! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen hareketli dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan son bölümünde ilginç anlar yer aldı. Son bölümde Alihan, Mirat karşısında ezilmenin hıncını çıkarmak için kalleşçe bir tuzak kurmaktan da geri kalmadı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Mirat’a saldırarak herkesten tepki alan Alihan, Deniz’i tamamen kaybetmemek için taktik değiştirir ve özür dahi diler. Ama Mirat karşısında ezilmenin hıncını çıkarmak için kalleşçe bir tuzak kurmaktan da geri kalmaz. Fikriye’yi kaybetmekten korkan Turgut sürpriz bir hamle yaparken, Şebnem de Hülya’dan intikam almak için Artun’la bir anlaşma yapacaktır. Bu arada Diyar ve Serdem’i bekleyen tehlike ise adım adım yaklaşmaktadır. Mustafa her yerde karşılaştığı Yosef’in Alihan’la da samimi görüşmesine katlanamaz. Ece onu yatıştırmak için babasıyla tanıştırır ama işler Mustafa’nın hayal ettiği gibi gitmez. Mirat’ı daha iyi tanımak için Ece’yle samimiyeti ilerleten Yosef ise tehlikeli bir adım atar.