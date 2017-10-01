Kalbimdeki Deniz son bölüm sonrası 39. bölüm fragmanında Deniz tutuklanıyor!

Kalbimdeki Deniz 39. yeni bölüm fragmanında olaylar Deniz'in aleyhine gelişiyor. Suçlamalardan kaçamayan Deniz hapishaneye girmekten kurtulamamıştır. Kalbimdeki Deniz 39. yeni bölüm fragmanında bu durum herkes tarafından şok içerisinde karşılanmıştır. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Kalbimdeki Deniz 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olayların detayı

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mirat kendisine yapılan saldırıyı Alihan’ın planladığını öğrenince karşısına çıkar. Planı umduğu başarıya ulaşamayan Alihan, taktik değiştirerek Deniz’e güven vermenin yollarını arar. Köşke girenin Yosef olduğunu bilmeyen ev ahalisi endişelenirken, Fikriye’nin boşboğazlığı yüzünden az kalsın Diyarların durumu açığa çıkacak gibi olur. Diyar’ı bekleyen asıl tehlike abisi Şirzat ve onun bitmek bilmeyen planlarıdır. Babasını daha yakından tanımak için baş başa vakit geçirmenin yolunu bulan Yosef, Mirat’ın aklını karıştırır. Şebnem Artun’un desteğiyle intikam planlarının ilk adımını atarken, bir yandan da kuzeni Ünal’ı Hülya’yı yıkacak Truva atı olarak hayatına sokar. Alihan Ece’nin Mustafa’yla yaptığı planlara muhalefetle kızını etkilemeye çalışır. Zahide’nin Ece’yle iyi niyetle yaptığı görüşme, hiç beklenmedik bir sonuca yol açarken, Deniz ve Alihan’ın başına gelenler herkesi şok eder.