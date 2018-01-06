Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından kanal tarafından bu hafta yayın akışından çıkartıldı. Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı diziseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Deniz’in Alihan’ın evine gidişiyle kahrolan Mirat’ın gözü hiçbir şeyi görmez. Yosef, anne ve babasının ilk kez baş başa kalacak olmasıyla umutlanırken, Raşel ise Mirat’la Deniz’in arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini anlar. Zaferinin tadını çıkaran Alihan, Ozan’ın durumunu kullandığı gibi, karşılığında velayet davasını geri çekeceğini söyleyerek Deniz’e bir takım şartlar dayar. Deniz ve Mirat gizli bir kısa bir görüşme yaparak birbirlerine bağlılık sözleri verirler. Hafıza problemi yaşayan Fikriye, birbirine aşık evli çift olarak bildiği Deniz ve Mirat’ı ayırdığına inandığı Raşel ve Alihan’ın üzerine yürür. Nejat ve Hülya boşanırken; Şebnem, Deniz’in Alihan’ın evine geçmesinde kendini sorumlu hisseder. Mustafa’nın ısrarıyla okul gezisiyle gittikleri otelde, Figen Yosef’e açılıp reddedilirken, Yosef de Ece’ye duygularını itiraf eder. Aynı gece sürpriz bir şekilde karşılaşan Deniz ve Mirat ise büyük bir sarsılış yaşarlar.