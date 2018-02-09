Kalbimdeki Deniz 56. bölüm fragmanında Mirat bulunacak mı?

Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ece ve Yusuf, İzak’ın bir kez daha karşılarına çıkması ve onlara zarar vermesi üzerine Raşel’le yüzleşmeye ve ona yaptıklarının bedelini ödetmeye karar verir. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mirat, ölü ya da diri, bir türlü bulunamamaktadır. Başta Deniz olmak üzere herkes perişan haldedir. Mahalleli ise Fikriye’nin önderliğinde Deniz ve diğerlerine destek olacak, onlara bu zor günlerinde dayanışma ve yardımlaşmanın gücünü yeniden gösterecektir. Fakat Deniz durmadan, acı içinde Mirat’ı sayıklamakta, onunla yeniden bir araya gelecekleri, kavuşacakları anın hayalini kurmaktadır.

Ece ve Yusuf, İzak’ın bir kez daha karşılarına çıkması ve onlara zarar vermesi üzerine Raşel’le yüzleşmeye ve ona yaptıklarının bedelini ödetmeye karar verir. Raşel için hesap günü gitgide yaklaşmaktadır. Raşel tüm bu yaptıklarından sonra Mirat’ın evinde, hatta oğlu Yusuf’un yanında bile kalmakta zorlanacaktır. Hülya her şeyin yolunda gittiğini sanırken hiç ummadığı, hem de tüm yaptıklarını bilen biri tarafından köşeye sıkıştırılacaktır. Fikriye’yse kamyonun borcunu Çekirge Salih’e kaptıran Turgut’u boşamaya karar verir. Figen ve Turgut, Fikriye’yi bu kararından vazgeçirebilecek midir?