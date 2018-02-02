Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanında Şebnem ölecek mi?

Kalbimdeki Deniz dizisi yayınlanan 55. bölüm fragmanıyla şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hülya için artık sıra Deniz ve çocuklarındadır. Hülya, Deniz ve çocuklarına zarar verebilecek midir? İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.
Hülya, Şebnem’den intikamını almış, onu komaya sokmuştur. Doktorlar Şebnem’in bir daha uyanmama ihtimalinin yüksek olduğunu söylemektedir. Hülya için artık sıra Deniz ve çocuklarındadır. Hülya, Deniz ve çocuklarına zarar verebilecek midir? Yoksa onlar Mirat’ın kahramanlığı sayesinde Hülya’nın korkunç planından kurtulmayı başaracak mıdır? Peki, ya Hülya? Böyle bir durumda pes mi edecek, yoksa Deniz ve çocuklarının güvencesi, koruyucusu demek olan Mirat’ı mı hedef alacaktır? Fikriye, Cemile’nin evini satmış, Turgut’a kamyonun borcunu ödemesi için gereken parayı vermiştir. Ama Turgut büyük bir hata yapacak ve Fikriye’yi çileden çıkartacaktır. Raşel’se Ece’ye kaynanalık yapmaya başlamış, dahası yaşadıkları büyük felaket sonrasında ev halkına aksiliği ve kötülüğüyle yaka silktirmeye başlamıştır. Sonunda ipler iyice gerilir ve Raşel için yaptıklarının bedelini ödeme zamanı gelir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün