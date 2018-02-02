Kalbimdeki Deniz 55. bölüm fragmanında Şebnem ölecek mi?

Kalbimdeki Deniz dizisi yayınlanan 55. bölüm fragmanıyla şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hülya için artık sıra Deniz ve çocuklarındadır. Hülya, Deniz ve çocuklarına zarar verebilecek midir? İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

Hülya, Şebnem’den intikamını almış, onu komaya sokmuştur. Doktorlar Şebnem’in bir daha uyanmama ihtimalinin yüksek olduğunu söylemektedir. Hülya için artık sıra Deniz ve çocuklarındadır. Hülya, Deniz ve çocuklarına zarar verebilecek midir? Yoksa onlar Mirat’ın kahramanlığı sayesinde Hülya’nın korkunç planından kurtulmayı başaracak mıdır? Peki, ya Hülya? Böyle bir durumda pes mi edecek, yoksa Deniz ve çocuklarının güvencesi, koruyucusu demek olan Mirat’ı mı hedef alacaktır? Fikriye, Cemile’nin evini satmış, Turgut’a kamyonun borcunu ödemesi için gereken parayı vermiştir. Ama Turgut büyük bir hata yapacak ve Fikriye’yi çileden çıkartacaktır. Raşel’se Ece’ye kaynanalık yapmaya başlamış, dahası yaşadıkları büyük felaket sonrasında ev halkına aksiliği ve kötülüğüyle yaka silktirmeye başlamıştır. Sonunda ipler iyice gerilir ve Raşel için yaptıklarının bedelini ödeme zamanı gelir.