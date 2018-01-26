Kalbimdeki Deniz 54. bölüm fragmanında Yosef ölüyor mu?

Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mustafa yüzünden kaza yapan Yosef hastaneye kaldırılır ama hasta ve yorgun olan kalbi daha ambulansta teklemeye başlar. Hastanede doktorun yaptığı açıklama da pek umutlu değildir. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

Yosef’in on sekiz yaşından beri tedaviyi reddetmesi kalbindeki hastalığın ilerlemesine yol açmıştır. Yosef bu süreci atlatabilecek midir? Yoksa ailesi ve sevdiklerinin kendilerini en kötüsüne hazırlaması mı gerekmektedir?

Hastanede bunlar olurken Deniz, İzak’ın kaçırdığı Ece’yi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Bebeğini düşüren ve tüm sevdiklerini neredeyse bir gecede kaybeden Hülya, ilk şoku atlattığında bu acıları kendisine yaşatanlardan hesap sormaya başlayacaktır. Fikriye ve Figen’in hayatlarıysa Turgut’un kendilerine danışmadan yaptığı gelecek planları yüzünden alt üst olma tehlikesindedir.