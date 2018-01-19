Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanında Alihan tetiği çekecek mi?

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine dramatik anlar yaşatan dizi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde heyecanlı anlar yer alacak. İşte, Kalbimdeki Deniz 53. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alihan silahını Mirat’ın başına doğrultmuş, tetiği çekmek üzeredir. Deniz ve Ece bu sırada Alihan’ın evine gelir. Fakat onlar kapıya varmadan iki el silah sesi duyulur. Mirat mı, Alihan mı, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan Ozan mı zarar görecektir?

Hülya tarafından küçük düşürülen Şebnem, patlamaya hazır bir bomba gibidir. Söylediklerini Hülya’nın yanına bırakmayacak, ona hiç beklemediği bir kötülük yapmaktan çekinmeyecektir. Raşel yıllar sonra karşısına çıkan İzak’tan şirketteki hisselerine karşılık büyük bir iyilik isteyecektir. Fakat İzak’ın bu isteği yerine getirmek için yaptıkları hepsinin hayatlarını allak bullak edecektir.

Fikriye’yse intihara teşebbüs eden Figen’in moralini yerine getirmek için kızıyla felekten bir gün çalmaya karar verir. Deniz ve Ece’ye karşı açacakları savaş öncesi anne kız baştan ayağa yenilenecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alihan ve Deniz arasındaki gerginlik Ozan’ın velayet davası nedeniyle artacak, mahkemenin verdiği kararsa ipleri kopma noktasına getirecektir. Peki ya Mirat; bu duruma, Deniz’in gözleri önünde acı çekmesine daha fazla izin verebilecek midir? Okul gezisi sırasında ve dönüşte yaşananlar Ece, Mustafa, Yosef ve Figen için çok ciddi sonuçlar doğuracak, her biri kendilerini, hislerini sorgulayıp önemli kararlar almak zorunda oldukları bir eşikte bulacaktır. Hülya doğacak bebeğini düşünerek Nejat’la arasını iyi tutması gerektiğine karar verirken Şebnem ve Ünal buna engel olmak için ellerinden geleni yapacaktır. Fikriye’yse mahalleye gelen davetsiz bir misafir ve bu misafirin yol açtığı tatsız olaylar yüzünden kaybettiği hafızasına kavuşacaktır.