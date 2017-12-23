Kalbimdeki Deniz 50. bölüm fragmanı Deniz ve Mirat ayrılıyor mu?

Kalbimdeki Deniz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Özge Özberk, Kutsi ve Hakan Eratik’in başrollerini paylaştığı Kalbimdeki Deniz 50. bölümünde hüzün ve entrika bir arada. Her şeye rağmen aşklarına sahip çıkmaya çalışan Deniz ve Mirat, Alihan’ın yeni planıyla beklenmedik bir durumla karşı karşıya geliyor. Peki ikili bu kez ayrılmak zorunda kalacak mı? İşte Kalbimdeki Deniz 50. bölüm detayları!Ü
Alihan’ın şikayetiyle ifadesi alınan Mirat’ı Yosef ve Raşel yalnız bırakmazlar. Deniz oğlunun giderek derinleşen travması nedeniyle Alihan’la işbirliği yapmak zorunda kalır. Mustafa kendisini aldattığını sanan Ece’yi ve ona giderek daha bağlanan Yosef’i şaşırtacak bir hamle yapar. Fikriye’yi hastanede bulan Figen ve Turgut’u bir sürpriz beklemektedir. Deniz ve Mirat gelişen olayların içinde aşklarına sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışsalar da, Alihan’ın son hamlesi hiç düşünmedikleri sonuçlara yol açar.
Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!
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