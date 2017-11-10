Kalbimdeki Deniz 44. bölüm fragmanında Alihan sinirden kavruluyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz'in yeni bölümünde dramatik anlar yaşanmaya devam edecek. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Deniz’in yaktırdığı kafeteryada olduğunu ve onu Mirat’ın kurtardığını öğrenen Alihan, suçluluk ve kıskançlık duygularıyla kavrulur. Mustafa yaptığı hatadan dolayı Yosef’ten özür dileyerek, Ece’den bir şans daha kazanır. Fikriye kafeteryayı Turgut’un kundakladığını anlayarak kocasını sıkıştırır ve öğrendikleriyle şaşkınlık içinde kalır. Hülya’nın Ünal’la bir konuşmasını duyan Diyar, Hülya’yla ilgili bildiklerini Deniz’e söylemeye karar verir. Evden taşınmak için hüzünle toparlanan Deniz’e mucize gibi bir haber gelir. Figen’in yanlış anladığı bir konuda dolduruşa getirmesiyle, Mustafa bu kez daha büyük bir hata yapar ve Ece’yle ipler kopma noktasına gelir. Diyar ve Serdem için bütün engeller ortadan kalkar ve yurt dışına çıkmadan önce son gecelerinde sevdikleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşarlar. Ne yazık ki hiç kimse Şirzat’ın iz sürerek Hülya’da kaldıklarını öğrendiğini bilmemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yosef’in gelişiyle çok mutlu olan Mirat, onun Deniz’e koyduğu mesafeye üzülür. Alihan Şebnem’le kızının yanında karşılaşmanın şokuyla sarsılırken, Hülya da her şeyin açığa çıkacağı korkusuyla Şebnem’le tartışarak ipleri koparır. Ama Ünal ve Şebnem yaptıkları numarayla bir taşla iki kuş vurarak, Hülya ve Alihan’ı tava getirirler. Diyar ve Serdem Özlem’in de yardımıyla resmi işlemlere başlayıp evlenirlerken; Şirzat Diyar’ın Miratların himayesinde olduğunu Civan’la da görüştüğünü öğrenir. Yosef’in Ece’yle hem evde hem okulda beraber olmasıyla iyice gerilen Mustafa, Figen’in yanlış anladığı bir durumu söylemesiyle, büyük bir hata yaparak, Ece’yle ilişkilerini riske atar. Turgut’un batışıyla deliye dönen Fikriye’nin boşanmaya kalkması, Turgut’u çılgınca bir şey yapmaya iter. Tanık olduğu bu durumu kullanan Alihan’ın attığı adım ise Deniz’in hayatını tehlikeye atacaktır.