Kalbimdeki Deniz 39. bölüm fragmanında Mirat kolları sıvıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde olanları umursamadan terapiye devam eden Hülya, Ünal’dan etkilenmeye başlar. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Deniz ve Alihan içerde olmanın şokunu yaşarlarken, Mirat sevdiği kadını kurtarmak için kolları sıvar. Olanları umursamadan terapiye devam eden Hülya, Ünal’dan etkilenmeye başlar. Annesinin ölümle yaşam sınırında oluşunun babasını mahvettiğini gören Mustafa pişmanlıkla kavrulurken, Ece de bu tartışmaya neden olduğu için kendini suçlu hisseder. Hülya’nın ona kredi çıkartacağını sanan Alihan kızını yatıştırırken, işler hiç de umduğu gibi gitmez. Yaşadıkları bu zor zamanda komşularının dayanışma adına yaptığı fedakarlıklar Ece’yi çok etkiler. Yosef Figen’den Selma’yı ve hamileliğini öğrenerek şok olur. Zahide’nin ölümü herkesi üzerken, Mirat’ın Deniz’i özgürlüğüne kavuşturmak için attığı adımlar sonuç vermez ve kimsenin beklemediği bir karar alır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mirat kendisine yapılan saldırıyı Alihan’ın planladığını öğrenince karşısına çıkar. Planı umduğu başarıya ulaşamayan Alihan, taktik değiştirerek Deniz’e güven vermenin yollarını arar. Köşke girenin Yosef olduğunu bilmeyen ev ahalisi endişelenirken, Fikriye’nin boşboğazlığı yüzünden az kalsın Diyarların durumu açığa çıkacak gibi olur. Diyar’ı bekleyen asıl tehlike abisi Şirzat ve onun bitmek bilmeyen planlarıdır. Babasını daha yakından tanımak için baş başa vakit geçirmenin yolunu bulan Yosef, Mirat’ın aklını karıştırır. Şebnem Artun’un desteğiyle intikam planlarının ilk adımını atarken, bir yandan da kuzeni Ünal’ı Hülya’yı yıkacak Truva atı olarak hayatına sokar. Alihan Ece’nin Mustafa’yla yaptığı planlara muhalefetle kızını etkilemeye çalışır. Zahide’nin Ece’yle iyi niyetle yaptığı görüşme, hiç beklenmedik bir sonuca yol açarken, Deniz ve Alihan’ın başına gelenler herkesi şok eder.