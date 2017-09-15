Kalbimdeki Deniz 16. bölüm fragmanında Deniz ve Mirat aşklarına sarılıyorlar

Ekranların sevilen ve beğeni kazanan dizisi Kalbimdeki Deniz yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Dizinin yeni bölümünde babası döndüğünden beri Ece’yle eskisi kadar yakın olamayan Mustafa, birdenbire ortaya çıkan ve gerçek kimliğini herkesten gizleyen Fatih’in Ece’ye ilgisiyle kıskançlık nöbetleri yaşar. İşte, Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Alihan’ın boşanma kararını temyiz etmesinin zor günlerin habercisi olduğunu bilen Deniz ve Mirat, aşklarına ve beraberliklerine daha sıkı sarılırlar. Babası döndüğünden beri Ece’yle eskisi kadar yakın olamayan Mustafa, birdenbire ortaya çıkan ve gerçek kimliğini herkesten gizleyen Fatih’in Ece’ye ilgisiyle kıskançlık nöbetleri yaşar. Öte yandan annesinin evdeki sürpriz varlığı yüzünden de öfkeli ve huzursuzdur. Civan’ın Diyar’la bağlantısı olduğuna inanan Şirzat sinsi planlar yaparken, Şebnem de Hülya’nın hayatına intikam planlarıyla yeniden girer ve sürpriz bir şer ortaklığına adım atar. Kıskançlık ve merak duygularına engel olamayan Fikriye, hafızasının düzelmeye başladığını herkesten gizleyerek ortalığı karıştırmaya başlar. Bebeğini doğurmaya karar veren Hülya’yla Nejat, Deniz’le Alihan, Mustafa’yla Zahide ve Ece arasında ipleri iyice gerilirken; Mirat’a karşı öfkesine hakim olamayan Alihan şiddete başvurur.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Taş Fırın Haluk’un torunu geldiğinden beri dünya umrunda değildir. Torununla ilgilenirken tüm dertlerini unutan, sinirlerinden arınan Haluk, bambaşka bir adama dönüşür. Bu durum en çok Havuç Emre’nin işine gelir! Taş Fırın Haluk hastalanır. Ancak Haluk’u doktora götürmek oldukça güçtür. Başta Meltem olmak üzere, herkes doktora gitmesi için Haluk’u ikna etmeye çalışır. Haluk ise internetten bulduğu bir ilaçla başına daha büyük bir dert açar