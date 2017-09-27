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    Kalaşnikof’tan uçan araba

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:27

    Halk arasında kalaşnikof olarak bilinen AK-47`nin üreticisi Rus silah şirketi, geliştirdiği uçan araba mekanizmasını tanıttı.

    Dünyanın en çok kullanılan silahı olarak bilinen AK-47’nin üreticisi, Rus silah şirketi Kalaşnikof, geliştirdiği uçan araba mekanizmasını tanıttı. Bir koltuk ve 8 çift pervaneden oluşan araç üzerine oturan bir insanı rahatlıkla taşıyabiliyor.

    Tanıtımda, aracın çevresinde 8 adet pervane bulunduğu görüldü. Tek kişilik aracın yönünün ise koltuğun önündeki kollarla değiştirilebildiği belirtildi.

    Başarılı olduğu belirlenen araç tamamen metal bir iskeletten oluşuyor. Gelecekte yerini alması beklenen uçan araçların içine bu prototip de eklenmiş oldu.

    Etiketler: kalaşnikof , uçan araba , teknoloji
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