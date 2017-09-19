Kalan 50 milyar yatırıma gitsin

Şimşek, BloombergHT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KGF’de sürecin nasıl devam edeceğini de anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Sistem bu çerçevede devam edecek. Ama şunu kimse beklemesin, ‘Türkiye’deki bütün kredileri hazine kefaletine dönüştürmek’ asla mümkün değil, bu çok riskli bir yol olur... Tabii ki mevcut imkanları kullandıracağız, geri dönüşler olacak o geri dönüşleri kullandıracak mıyız? Onu çalışıyoruz, değerlendiriyoruz şu anda. O yönde bir talep var, bu değerlendirilebilir. Şu hassasiyeti gözetmemiz lazım, bu sistem içinde hazine ve bankalar açısından riskler içerecek şekilde olmaz. Dünya uygulamaları da böyle.”

SİGORTA YAPACAĞIZ

Kefalet sigortasına ilişkin de Şimşek, Türkiye’de müteahhitlerin bir ihaleyi kazandığı zaman, muhatap olan devletin ya da özel sektörün bir teminat mektubu istediğini hatırlattı. Çoğu zaman firmaların bankalarda kredi limitlerini kullandığını anlatan Şimşek, teminat mektuplarının gayri nakdi bir kredi olduğunu, limitleri etkilediğini kaydetti. Şimşek, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Siz, devlet ya da özel sektörle bir sözleşme yapacaksınız. O sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin bazen sizden teminat mektubu isteniyor. O zaman kefalet sigortasını, teminat mektubu yerine, onun muadili olarak kullanacaksınız. Böylece bankacılık sektöründe yarım trilyon liraya ulaşan gayri nakdi kredi baskısı azalacak. Firmaların krediye erişimi kolaylaşacak, sigortacılık sektörü daha da gelişecek. Reel sektörün teminat sorununu çözmüş olacağız. Hazine olarak kimseye kefil olmayacağız. Özel sektörün yükümlülüklerini sigorta yaptırıp garantiye alacağız.”

Özel sektörden talep edilecek komisyon miktarlarına ilişkin soru üzerine de Şimşek, kefalet sigortasının maliyetlerinin, teminat mektuplarındaki maliyetlere oranla daha düşük olacağını vurguladı. Şimşek, bu oranların, müşteriden müşteriye değişeceğine de dikkati çekerken, “Tek muhatap bankacılık sektörü olunca, kredi limitleri de doluysa bayağı nazlanıyorlardı. Şimdi rekabet oluşacak. Alternatif kanal açıyoruz. Maliyetleri düşürecek” dedi.