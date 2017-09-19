Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Kalan 50 milyar yatırıma gitsin

Kalan 50 milyar yatırıma gitsin

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 00:36 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 00:36

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kredi Garanti Fonu kefaletinin 186 milyara, kredi büyüklüğünün ise 210 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Kalan yaklaşık 50 milyar liralık kısmını da yatırıma ve ihracata tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin önceliği yatırım ve ihracattır” diye konuştu.

Şimşek, BloombergHT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KGF’de sürecin nasıl devam edeceğini de anlatan Şimşek, şunları kaydetti: “Sistem bu çerçevede devam edecek. Ama şunu kimse beklemesin, ‘Türkiye’deki bütün kredileri hazine kefaletine dönüştürmek’ asla mümkün değil, bu çok riskli bir yol olur... Tabii ki mevcut imkanları kullandıracağız, geri dönüşler olacak o geri dönüşleri kullandıracak mıyız? Onu çalışıyoruz, değerlendiriyoruz şu anda. O yönde bir talep var, bu değerlendirilebilir. Şu hassasiyeti gözetmemiz lazım, bu sistem içinde hazine ve bankalar açısından riskler içerecek şekilde olmaz. Dünya uygulamaları da böyle.”

SİGORTA YAPACAĞIZ

Kefalet sigortasına ilişkin de Şimşek, Türkiye’de müteahhitlerin bir ihaleyi kazandığı zaman, muhatap olan devletin ya da özel sektörün bir teminat mektubu istediğini hatırlattı. Çoğu zaman firmaların bankalarda kredi limitlerini kullandığını anlatan Şimşek, teminat mektuplarının gayri nakdi bir kredi olduğunu, limitleri etkilediğini kaydetti. Şimşek, sisteme ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Siz, devlet ya da özel sektörle bir sözleşme yapacaksınız. O sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin bazen sizden teminat mektubu isteniyor.  O zaman kefalet sigortasını, teminat mektubu yerine, onun muadili olarak kullanacaksınız. Böylece bankacılık sektöründe yarım trilyon liraya ulaşan gayri nakdi kredi baskısı azalacak. Firmaların krediye erişimi kolaylaşacak, sigortacılık sektörü daha da gelişecek. Reel sektörün teminat sorununu çözmüş olacağız. Hazine olarak kimseye kefil olmayacağız. Özel sektörün yükümlülüklerini sigorta yaptırıp garantiye alacağız.”

Özel sektörden talep edilecek komisyon miktarlarına ilişkin soru üzerine de Şimşek,  kefalet sigortasının maliyetlerinin, teminat mektuplarındaki maliyetlere oranla daha düşük olacağını vurguladı. Şimşek, bu oranların, müşteriden müşteriye değişeceğine de dikkati çekerken, “Tek muhatap bankacılık sektörü olunca, kredi limitleri de doluysa bayağı nazlanıyorlardı. Şimdi rekabet oluşacak. Alternatif kanal açıyoruz. Maliyetleri düşürecek” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , mehmet şimşek , ekonomi
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri