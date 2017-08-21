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Kalamar gözleri akıllı merceklerin sırrını ortaya koyuyor

Hürriyet Haber
21 Ağustos 2017 - 12:00Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 12:04

Kalamar, dünyadaki az sayıdaki seçkin hayvan türleri arasında olup, gözlerinde mükemmel ışık mercekleri barındırır ve tüm ışık ışınlarını aynı noktada odaklayabilir. Ancak şu ana kadar bu özel özellik bilim adamları tarafından çok incelenmemişti.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda, kalamarın optik lensinin ışığı odaklarken, kırılma indisi objektifin merkezinde yoğunlaşıp, kenarlara doğru azalma gösterdiği anlaşıldı. Bu, her yerde aynı kırılma indeksine sahip olan ancak ışığı odaklamak için şekillendrilmiş bir camdan bile farklı. Kalamar gözünün gizemiyle, moleküler işlemlerin kırma indisinin gradyanının nasıl oluşturulabileceği çözülebilir.

ABD'de Pennsylvania Üniversitesi'nden Jing Cai tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, kalibre edilen kalınlıktaki bir protein jelinin, kalamarın ışığı manipüle etme kabiliyetinde büyük rol oynadığını öne sürüyor.

Araştırmacılar, kalamardan alınan lens dokusu üzerinde küçük açılı X-ışını saçma deneyi yaptılar ve jelin S-kristalin ailesinden küre şeklinde protein içerdiğini keşfettiler.

Cai ve ekibinin çalışması biyolojik bakış açısından önem taşımakla kalmıyor, aynı zamanda S-kristallerine benzer özelliklere sahip optik mercekler üretebilmenin yeni yöntemlerini bulmada da yardım ediyor.

 Kalamar gözleri akıllı merceklerin sırrını ortaya koyuyor tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: Teknoloji , kalamar , goz , Lens , optik lens , kobi haberleri , kobihaberleri
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