“Kako Band”, 9 Mart’ta Türkiye’ye geliyor

2007 yılında İran’ın Shiraz şehrinde, Nima ve Pouya Sarafi tarafından kurulan Kako Band; 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde bir konser verecek. 2015 yılında çıkardıkları “Davet” adlı albümün yanı sıra, Ekim 2017’de çıkardıkları “Best Songs Collection” adlı albümlerindeki uyarlamaları (BAŞKA) da seslendirecek olan grup evrensel ve birleştirici bir tarzı benimsiyor.

Yapma Dil (ConLang – Constructed Language) adı verilen ve anlamı, küçük bir grup tarafından icat edilen bir dil olarak tanımlanan bu seslerle özel bir müzik yapıyorlar.

Kako Band, 9 Mart’ta Haliç Kongre Merkezi’nde evrensel müziğe gönül vermiş dinleyicilerle buluşacak.