Kakaolu Çankaya keki

Mikserin yüksek devriyle 2 dakika kadar çırpın. Kakao, vanilya, kabartma tozu ve unu da ekleyip malzemeler iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edin.

Diğer taraftan, neskafe fincanlarının içini iyice yağlayın. Hazırladığınız karışımı fincanların yarısına gelecek şekilde aktarın.

İsterseniz fincanların içine kağıt kek kalıplarından da koyabilirsiniz.

Hamurla dolu fincanları geniş bir tencereye yerleştirin. Ilık suyu tencerenin kenarından, fincanların yarısına kadar gelecek şekilde aktarın. Orta ısılı ateşte, tenceredeki su kaynayıncaya kadar pişirin.

Su kaynamaya başlayınca, tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, 20 dakika daha pişirin. Tencerenin üzerini cam kapakla kapatırsanız keklerin kabardığını göreceksiniz.

20 dakika pişen kekleri ocaktan alıp kapağını açmadan 15 dakika bekletin. Kapağını açıp fincanları dikkatlice tencereden çıkarın.

Ilık hale gelmelerini bekleyip bıçak yardımıyla kenarlarını sıyırarak çıkarın ve servis tabağına ters çevirin.

Kakaolu sosu hazırlamak için süt, su, toz şeker, un ve kakaoyu küçük bir tencereye koyup kısık ateşte, sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Koyulaşıp kaynayan sosu ocaktan alın. Karıştırarak ılık hale getirin ve keklerin üzerine gezdirip servise sunun.

MALZEMELER

* 1 adet yumurta

* 1,5 çay bardağı

toz şeker

* 1 çay bardağı ılık süt

* 2 tepeleme yemek kaşığı kakao

* 1 paket vanilya

* 1 paket

kabartma tozu

* 2 çay bardağı un

* Ayrıca, 6 adet neskafe fincanı (Türk kahvesi fincanının büyük boy olanı)

Kakaolu sos için;

* 1 su bardağı süt

* 1 su bardağı su

* Yarım su bardağı

toz şeker

* 1 yemek kaşığı un

* 1 tepeleme yemek kaşığı kakao