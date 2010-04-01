Kahverengi adamlar

Tabii kumandayı evdekilerin elinden alabildiğim sürece bölük pörçük seyredebildim. Neyse ki hep gollerin olduğu ve temponun yükseldiği anlar denk geldi şansıma. Hoş “temponun düştüğü dakikalar oldu mu ?” diye de düşünmedim değil.

Kumanda kavgasını kazandığım anlarda aklıma, Pazar günü oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisi geldi nedense.! Hemen hemen herkesin söylediği gibi “Eğer onların oynadığı futbol ise, bizimkilerin oynadığı ne ? ” kolaycılığına girmeden futbolumuzun içinde bulunduğu durumu irdelemeye çalışacağım.

Öncelikle Avrupalıların kalitesiz yabancıya tahammülleri yok. Hatta futbollarının yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Amaaaa….

Eğer yabancı bir futbolcunun alternatifi olarak altyapılarından bir futbolcu yetiştiyse ırkçının daniskası oluyorlar. Bknz : Barcelona’ya transfer olan Rüştü, Valdes’in altyapıdan gelmesi sebebiyle tıpış tıpış gerisin geriye yollandı. ( Yollarken bile ekonomik olup üste para aldılar ya, ne diyeyim… )

Bizde ise yabancı futbolcu kraldan da öte imparator. Transferi gerçekleşene kadar taraftarlar öyle bir beklenti içine sokuluyor ki, bu gazla 3 ay idare ediliyor. Arada bir amatör küme maçlarında görülen bir iki güzel hareket yapıyorsa bu da cilası oluyor. Tabii bir de sakatlanma durumları var. O zaman da “hele bir sakatlığı geçsin, görün siz futbolcunun hasını” beklentisi tavan yapıyor. Böyle böyle transferin ilk yılı pek bir şey anlaşılmadan geçiyor. Ama 2. yıl öyle mi ya… Artık futbolcu ile camianın kötü olma evresi başlıyor. Ne futbolculuğu kalıyor, ne adamlığı. Bir an önce gönderilip yerine camianın beklentilerini karşılayabilecek bir isim arayışlarına giriliyor. Bırakın bedavayı, üste para verilip gönderiliyor ve yeni transferlere yelken açılıyor. Bu kısır döngü de devam edip duruyor.

Yabancılar bir futbolcuyu transfer ederken bonservisinin elinde olup olmadığına, uyum ve kişilik sorununun olup olmadığına, profesyonelliğin kurallarına uyup uymadığına, olası bir durumda satılması durumda kulübe para kazandırıp kazandırmayacağına, yaşına, forma sattırıp sattırmayacağına bakıyorlar.

Bizde ise bir futbolcunun transfer edilme sürecinde benim ilk tepkim genellikle şöyle oluyor : “Kim lan bu…!”. (Eğer son demlerini yaşayan 36’lık bir eski tüfek değilse)

Bu yazı böyle uzar gider. Ama bence G.Saray ve F.Bahçe yöneticileri seyircilerine ödedikleri bilet ücretlerini iade etmeliler. İade etmek işin kolay yüzü. Bir de “Dünya derbisi” diye Mecidiyeköy’e gelen yabancı gazetecilere rezil olmamızın bedelini kim ödeyecek ? Hadi Hiddink ile Van Hooijdonk bizden diyelim, Van Basten’a ne diyelim? Bir daha direkt Antalya’ya gider sanırım, deniz, kum ve güneşe. Eminim Hiddink bile bu futbolu görünce karamsarlığa kapılmıştır. Acıyorum adamcağıza doğrusu. Eğer futbolumuzda yapısal değişiklikler yapılması konusunda federasyonu sıkıştırmazsa başarı, hayalden öteye gidemez.

Sergilenen futbolu gördükten sonra Ulusal Takıma alacağı ilk futbolcuyu bile belirlemiş : Selçuk. Güler misiniz, ağlar mısınız? Selçuk’a bir lafımız yok, ama bu futbolcunun senede 2, bilemedin 3 maç oynadığını öğrenince ne yapacak acaba? Empati yapayım diyorum; Gökhan Gönül’den başka yazacağım bir ikinci futbolcuyu bulamıyorum. Ortalık saçı başı pejmürde, kahverengi adamlardan geçilmiyor ki…

Neyse ki cumartesi günü Beşiktaş-Eskişehirspor maçını seyretmişim. Onunla idare ettik Çarşamba gününe kadar. Rıza Hoca’nın talebeleri oyunu çirkinleştirmeden kora kor bir mücadele sergilediler. Karşılarında Beşiktaş’ın emektar futbolcuları olmasaydı galip gelmeleri işten bile değildi. Hatta bir ara 4-0’dan döndüler. Biraz şans, biraz Rüştü, şampiyonluk mücadelesinin içinde hala Beşiktaş. Eğer önümüzdeki hafta sonu Bursaspor’un kankası Ankaragücü’nü yenebilirlerse şansı çok daha fazla artar.

Bu maçta sakat futbolcuların fazla olması dezavantaj gibi gözükse de, Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan futbolcular yine sahada olacak. Hatta bu maçta İ.Toraman, esas mevkisi olan Ferrari’nin yerinde oynayacağı için, belki de daha faydalı olacaktır. Böylece orta sahada da bir fazla futbolcu oynatma şansını bulacaktır Mustafa Denizli.