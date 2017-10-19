Kahvenin Almanya’ya gelişi kutlanacak

İKİNCİ Viyana kuşatmasına kadar giden Türk kahvesinin Almaya tarihiyle ilgili araştırmalar yapan Latif Çelik, “Würzburgluların uzun yıllar Türkentrank olarak tanıdığı Türk kahvesinin, kentte ciddi kültürel izleri var. Şehre gelen esirlerin ilk defa kahve içtiklerini fark eden şehir halkı buna ilgi duyar ve esir Türk paşasından bunu halkın gözü önünde yaparak içmesini ve şehir ahalisinin de denemesini ister. Merakla başlayan Türk kahvesinin Almanya tarihi, Türk-Alman Dostluğu’na da temel oluşturmuştur. Bu kültür tarihini şehir halkıyla birlikte 300 yıl sonra bir kültür ve dostluk festivaline dönüştürmek istedik“ diye konuştu.

Kahvenin 1697 yılında ilk defa Dom Kilisesi önünde halka sunulduğunu belirten Çelik, “29 Ekim günü aynı yerde ve Vierröhrenbrunnen yakınında iki ayrı tiyatro oyunu ile kahvenin Würzburg tarihini tanıtacağız. İki mekanın da kahvenin ilk günleriyle doğrudan ilişkisi var. Dom önünde ilk denemesi yapılan kahve, bir süre sonra Vierrörhrenbrunnen yakınında şarap imalatçısı köylüler tarafından protesto edildi. Kahvenin Würzburg tarihini günümüze taşıyan tiyatro sanatçıları biraz da şaka katıp insanları gülümseterek kahvenin tarihine dikkat çekecek” diye konuştu





HERKESE ÜCRETSİZ KAHVE

Würzburg ve çevresinden programa katılacakların Oliver Arena’da ilginç bir program izleyeceklerini belirten Festival der Sinne yetkilileri, “Asıl amacımız uyum ve kültürlerarası diyaloga katkı sağlamaktır. Kültürlerin tanışması için tarih, müzik, folklor ve tiyatroyu bir araya getiriyoruz. Geleneksel Türk lezzetleri ile desteklediğimiz programda herkese ücretsiz Türk kahvesi sunulacak“ dedi.

PROGRAMDA NELER VAR?

29 Ekim günü saat 13.00’de selamlama konuşmasıyla başlayacak programda tiyatro, Türk halk ve sanat müziği, folklor gösterilerinin yanında kahve odaklı Türk akşamı, defile gösterileriyle sunulacak. Türklerin kahve ile özdeşleşen günlük yaşamı Türk ve Alman mankenler özel performanslarla sahneye aktaracak.