Kahveleri artık drone'lar dağıtıyor!

İsviçre, Zürih'te Çarşamba günü gökyüzüne baktıysanız şehrin üzerinde uçan ve kahve taşıyan bir dronun park etmiş bir Mercedes-Benz'in üzerine kahve götürdüğünü görmüş olabilirsiniz.

TechCrunch'taki habere göre bu, dronlara odaklı bir lojistik firması olan Matternet'in ilk başarılı teslimatı. Önümüzdeki üç hafta boyunca Mattenet, yerel e-ticaret firması Siroop ile İsviçre'in büyük şehrinde kahve teslimatı yapacak.

Sistem tam olarak kapıdan-kapıya şeklinde çalışmıyor, yani süreç tamamen insansız hale gelmiş değil. Vanlar Mercedes-Benz'in sahibi firma Daimler tarafından sağlanıyor ve dronlar için helikopter iniş alanı görevi görüyorlar. Dronlar çoğunlukla otonom olarak uçuyor, ama özel yapılmış vanlar, dronun yolculuğunun sonunda GPS ile daha isabetli yönlendirme için müdahale ediyorlar.





Vanın tepesine indiklerinde, kahveyi kapıya götürme işini bir insan yapıyor. Sonuç olarak süreç biraz fazla karmaşıklaşmış gibi oluyor, ama dronun tüm engellerin ve sıkışık trafiğin üzerinden geçip gidebileceğini düşününce, bu yaklaşım hâlâ normal teslimattan çok daha hızlı olabilir.

Artık bu sistemin pratikte çalıştığı görüldü ve üç haftalık deneme süresi de hız/fiyat olarak ne kadar avantajlı olduğunu göstermiş olacak. Anlaşılan etrafımızda dronların uçuşacağı gelecek çok da uzakta değil.



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