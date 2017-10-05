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Hürriyet >Ekonomi>Kahve tebliğinde değişiklik

Kahve tebliğinde değişiklik

AA
05.10.2017 - 11:53 | Son Güncelleme:

Öğütülmüş ve çözünebilir kahvelerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, öğütülmüş kahve ve çözünebilir kahvelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin kriter değişti. Avrupa Birliği'nin direktifiyle uluslararası standartlarda bulunmaması ve diğer kriterlerin (ksiloz ve glukoz miktarı) taklit ve tağşiş tespitinde yeterli olması nedeniyle "suda çözünen külün alkaliliği"ne ilişkin kriter, tebliğ kapsamından çıkarıldı.

Etiketler: Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları , kahve , öğütülmüş kahve
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