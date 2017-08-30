Kahreden ölümde ihmaller zinciri!

Kurban Bayramı tatili için Manavgat’taki 5 yıldızlı otele giden Hatice ve Ersin Arı çiftinin iki çocuğundan büyüğü Yiğit Atakan Arı, güpe gündüz göz göre göre boğularak yaşamını yitirdi.

Adli Tıp’ta yapılan otopsinin ardından Yiğit Atakan Arı’nın cenazesi Antalya’dan Eskişehir’e getirildi. Yiğit için öğlen Uluönder Mahallesi’ndeki Tepebaşı Camii’nde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (ESKİ) çalışanı anne Hatice Arı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir cam fabrikası çalışanı baba Ersin Arı, yakınları, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isminin yazılı olduğu çelenk gönderilmesi dikkat çekti.

'BEN GİTMEYELİM DEDİM, OĞLUM İSTEDİ’

Anne Hatice Arı ve baba Ersin Arı, tören boyunca gözyaşlarını tutamayıp sürekli ağladı. Baba Ersin Arı oğlunun tabutuna sarılıp "Ben tatile gitmeyelim dedim ama oğlum çok istedi" diyerek gözyaşı döktü.

Ersin Arı, cenaze töreni öncesinde de gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin ihmali olduğunu belirterek şunları söyledi:

'HAVUZ KENARINDA BİRİ ÇARPMIŞ'

"Tamamen otelin ihmali var. Oğlum havuz kenarında otururken ona birisi çarpmış, son görüntülerde var. Kimin çarptığı gözükmüyor. Ama oğlum çırpına çırpına büyük kaydırağın olduğu yere geliyor. Çırpınışlarını gördüm. Saniyeler kala kaydıraktan bir kız kayarak yanına düşüyor. O da oğlumun yüzdüğünü zannediyor. Ama yukarıdaki cankurtaran oğlumun çırpındığını görmüyor. Otel yalan söylüyor. Oğlumu çırpınırken çıkardığını söylüyor yalan. Vallahi çırpınırken değil. Oğlum havuzun içinde batıyor, 5-10 dakika. Şahitler görmüş.

KOSKOCA OTELİN CANKURTARANI YOK

Cankurtaran ne yapacağını bilmiyor. Otelde doktor yok. İlk müdahaleye tatil için gelen bir doktor yapıyor. Koskoca otelin doktoru yok. Oksijen tüpü yok, ekipman yok. Sağlık ekibi yok. Cankurtaran 112’yi kendisi aradığını söylüyor bu da yalan. 112’yi de ilk yardımı yapan otel müşterisi doktor arıyor. Otel hakkında şikayette bulunacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim oğlum geri gelmeyecek, ama başka canlar yanmasın. Havuzun olduğu yerde güvenlik kamerası yok. Oğlum kaydırağın karşısında çırpınıyor ama cankurtaran gelmiyor.

'BEN OĞLUMU MERDİVENİN ORADA ARIYORDUM'

Ben oğlumu ilk bıraktığım merdivenin orada arıyorum. Acaba dibe mi düştü diye bakıyorum. Oğlumu çıkarıp suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı, oğlum kustu. Orada oksijen tüpü olsa, sağlık ekibi olsa oğlum yaşayacaktı. Cankurtaran ise yukarıda düdük çalıp kayanları seyrediyor. Bir tane de aşağıda cankurtaran olması gerekiyor. Ne olduysa bir dakika içerisinde oldu."

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Yiğit Atakan Arı, merkeze bağlı Yusuflar Mahallesi’ne götürülerek buradaki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.



Acılı anne Hatice Arı, gözyaşları döktü...

ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER JANDARMADA

Kızılağaç Bölgesi’ndeki otelin havuzunda Yiğit Atakan Arı’nın boğularak yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında havuza gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, suyu boşaltarak ölçüm yaptı. Ölçümde, havuzun yüksekliği 1 metre 39 santimetre olarak ölçüldü. Otel görevlileri ve olayın olduğu zaman havuzun yanında bulunan görgü tanıklarının bilgisine başvuran jandarma, ihmal iddialarını araştırıyor.

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ JANDARMADA

Otelde kalan bir turistin cep telefonuyla çektiği olay anını gösteren görüntüler, otel yetkilileri tarafından jandarmaya teslim edilerek soruşturma dosyasına konuldu. Bir tatilcinin eş ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Görüntülerde, babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görülürken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği dikkat çekiyor.ÿSu yüzezindeki hareketsiz Arı’nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit’i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz olduğu görülüyor.





KORKUNÇ ÖLÜM İÇİN OTEL KENDİNİ SAVUNDU

Söz konusu otelin Genel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürmüştü. Olay anında 112’nin başka bir hasta için çıkış yaptığını savunan Özkul "Olaydan 10 dakika sonra ambulans geldi ancak onun öncesinde çocuğu havuzdan çıkartan cankurtaran ve olayın baştan sona içerisindeydi. Çocuğun kendisinin kaydıraktan kaydığını düşünmüyorum, bunu istese bile cankurtaran müsaade etmez. Çocuk çıkarıldıktan sonra ise ilk yardımı yine çalışanımız gerçekleştirdi. Otelde tatil yapmakta olan doktor bir müşterimiz ise suni teneffüs yaptı. Olaydan sonra birebir gördüm, kolluksuzdu. O yaştaki çocuk kolluksuz bir şekilde havuz kenarında bırakılmaz" diye konuşmuştu.

OTELLERİN YASA GEREĞİ REVİRLERİ OLMASI GEREKİR

Yiğit Atakan Arı’nın 5 yıldızlı otelin havuzunda boğularak ölmesi, 5 yıldızlı otellerde doktor bulundurma zorunluluğu olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, otellerin yasa gereği revirleri olması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın revirleri yasayla zorunlu kıldığını belirten Ayık, "Otelde tam zamanlı doktor bulundurmak gerekmiyor. Ancak havuz ve deniz bölgesinde cankurtaran zorunluluğu var. Bir de havuzlarda bayrak sistemi vardır. Bu bayraklar müşterilere ’sizi takip eden bir cankurtaran var’ anlamını taşıyor. Eğer bu bayraklar bulunmuyorsa sorumluluk sizde demektir" dedi.

500’DEN FAZLA YATAK VARSA DOKTOR ŞART

Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, otellerde tam zamanlı doktor bulundurma zorunluluğunun, 2005 yılında yayımlanan 8948 sayılı yasa ile 500 yatağın üzerindeki işletmeler için geçerli olduğunu söyledi. İş, Özellikle Antalya’da ’turizm hekimliği’ adı altında bir hekimlik uygulaması var. Ancak bu uygulama bir zorunluluktan değil, otellerin müşterilerine sunduğu bir hizmet olarak değerlendiriliyor. Bildiğim kadarıyla da büyük otellerin tamamında doktor ofisi de bulunuyor" diye konuştu.