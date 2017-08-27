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    Kahreden an! Daha 16 yaşındaydı...

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 20:26Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 20:27

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

    Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Fiskaya yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Ebubekir Ülkaç (16), bir sonra suda kayboldu.

    Arkadaşlarının haber vermesine üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve su altı arama ekipleri, suda arama çalışma başlattı.

    Suya girdiği bölgenin yakınlarında bulunan Ülkaç'ın cesedi, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Etiketler: Diyarbakır , boğulma , dicle nehri
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