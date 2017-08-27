Kahreden an! Daha 16 yaşındaydı...

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Fiskaya yakınlarında Dicle Nehri'ne giren Ebubekir Ülkaç (16), bir sonra suda kayboldu.



Arkadaşlarının haber vermesine üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve su altı arama ekipleri, suda arama çalışma başlattı.



Suya girdiği bölgenin yakınlarında bulunan Ülkaç'ın cesedi, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.