Kahramanmaraş’ta taziyeleri kabul etti

ACILARININ büyük olduğunu, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Akçadağ, yangında yaralanan damadının tedavisinin ise sürdüğünü söyledi. Yaklaşık 3-4 ay önce Kahramanmaraş’ta birlikte olduklarını belirten Alaaddin Akçadağ, şunları söyledi: “Bir ay yanımda kaldılar. Sonra yolcu ettik, gittiler. Şimdi de acı haberini aldık. 4 torunum vardı, ikisi vefat etti. Damla ve Emir ile tatilde çok güzel günler geçirdik. Birlikte oynadık, onları gezdirdim. Kız torunum beni ‘Dedişko’ diye severdi. Rabb’im bu kadar ömür vermiş demek. Damla buradan giderken ‘Dedemin yanında kalmak istiyorum, gitmek istemiyorum’ diyordu. Tabii işleri vardı, gitmeleri gerekiyordu. Telefonda görüntülü görüşüp hasret gideriyorduk. Fransa’dan yakın zamanda temelli dönmeyi de planlıyorlardı. Torunlarıma doyamadım.”