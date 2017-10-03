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Kahramanmaraş'ta jeotermal kaynak ihalesi

AA
03.10.2017 - 10:17 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahaları ihale edilecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahalarının ihalesi yapılacak.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan iki jeotermal kaynak su arama alanı ile bir doğal mineralli su arama alanı, ayrı ayrı 3 yıl süreyle açık arttırma suretiyle ihale edilecek.

Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda, bu süre 1 yıl uzatılabilecek.
Geçici teminat bedelleri 576 lira ile 6 bin 994 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 1 Kasım Çarşamba saat 10.30 ile 11.30 arasında yapılacak.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak ihale için ilgililer teklif zarflarını ihale saatine kadar başkanlığa teslim edebilecek.

Etiketler: Kahramanmaraş , Jeotermal kaynak , kaynak ihalesi
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