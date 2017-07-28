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    Kahramanmaraş'ta can pazarı: 17 yaralı

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 20:18Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 20:18

    KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin İlçesi’nde, mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

    Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışmak için Şanlıurfa’dan Afşin’e gelen mevsimlik işçileri taşıyan Mehmet Emin Çakmak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Emin Çakmak ile minibüste bulunan Kevser Koyuncu, Hakan Koyuncu, Sabri Koyuncu, Gülseven Koyuncu, Muhammed Koyuncu, Nedred Koyuncu, Murat Koyuncu, Aliye Koyuncu, Zelal Koyuncu, Halil İbrahim Koyuncu, Eylem Ay, Ceylan Ay, Mihriban Ay, Gülbahar Ay, Dilan ve Ergün Ay yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Afşin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Etiketler: kahramanmaraş , trafik kazası , mevsimlik işçi , Mevsimlik işçi
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