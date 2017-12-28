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    Kahramanmaraş’ta 3.5 büyüklüğünde deprem

    DHA
    28.12.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre deprem saat 10.58’te meydana geldi. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

    Etiketler: kahramanmaraş , pazarcık
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