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    Kahramanlık ödülü Türkiye tatili

    Ali VARLI / BERLİN
    04.10.2017 - 19:06 | Son Güncelleme:

    Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Neukölln semtindeki metro durağında rayların üzerine düşen Alman vatandaşını son anda kurtaran ve basında ‘Berlin kahramanı’ olarak anılan Emin Özdirek’e iki kişilik Türkiye tatili hediye etti.

    ALMANYA’nın Berlin Başkonsolos Mustafa Çelik, metro istasyonuna düşen ve başını çarpan yaralı bir Alman vatandaşının hayatını kurtaran Emin Özdirek’i makamında kabul etti. Çelik, 32 yaşındaki Özdirek’i hayat kurtardığı için tebrik etti. Çelik “Senin yaptığın insanlık adına çok önemli. Kendi hayatını tehlikeye atarak hiç tanımadığın birinin hayatını kurtardın. Senin bu özverine karşılık biz de sana iki kişilik Türkiye tatili hediye ediyoruz” dedi. 

    Çelik, Berlin’de yaşayan Özdirek’in fedakarlığını överken “Almanya’daki Türkler bu toplum için kazançtır. Vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın bu tür girişimleri bizi gururlandırıyor. Özdirek olmazsa şimdi o kişi belki de hayatta olmayacaktı” dedi.

    YILLARDIR GİTMİYORDU
    Türkiye tatili hediyesine çok sevinen Özdirek ise sevincini şu sözlerle anlattı: “En son babam öldüğünde cenazesini Türkiye’ye götürmüştük. Beş altı yıldır param olmadığı için Türkiye’ye gidemiyordum. Benim için çok iyi bir hediye oldu. İstanbul’da abim ve ablam var. Onlarla hasret gidereceğim” dedi. İslam Bilimi eğitimi almak için işinden ayrıldığını söyleyen Özdirek “Önümüzdeki hafta üniversiteye başlayacağım. Bana burs verecek hayırsever çıkarsa çok sevinirim” dedi.

    Etiketler: Mustafa Çelik , Emin Özdirek , ALMANYA
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