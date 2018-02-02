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    Kahramanlara son görev

    DHA
    02.02.2018 - 23:53 | Son Güncelleme:

    KUZEY Irak’ın Kani Rash bölgesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan sözleşmeli erler Hayrettin Dindar (27) ve Halil İbrahim Şık (28) ile Hakkâri Çukurca’da teröristlerin üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Miraç Gürhan (23) dün son yolculuklarına uğurlandı.

    NE OLUR GİTME
    Şehit Halil İbrahim Şık için Mersin Anamur’da tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, İskele Mahallesi’ndeki eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine götürülerek helallik alındıktan sonra Otagar Camisi’ne getirildi. Şehidin 4 aylık kızı Nevra’nın bir yakınının kucağında babasının tabutuna bakması herkesi duygulandırdı. Şehidin tabutuna sarılarak öpen eşi Ece Şık’ı görevliler teselli etmeye çalıştı. Ece Şık, “Seni çok seviyorum. Ne olur gitme, benden ayrılma” diyerek ağladı.

    KÜRTÇE AĞITLARLA
    Şehit Hayrettin Dindar’ın cenazesi Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde düzenlenen törenin ardından Şeyh Habip Mezarlığı’na defnedildi. Şehidin baba evinde anne Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin babası Akif Dindar ise, “Vatan sağolsun” dedi. 

    ASKER SELAMI
    Şehit Miraç Gürhan’ın cenazesi, annesinin evinde helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi. Burada düzenlenen törende şehit Gürhan’ın babası Yasin Gürhan ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Serpil ve kız kardeşi Didem Canbay gözyaşı döktü. TSK’da 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı verdi, törene katılanlar ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. 

    Etiketler: şehitler , şehit cenazeleri , gazetehaberleri , son dakika
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