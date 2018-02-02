Kahramanlara son görev

NE OLUR GİTME

Şehit Halil İbrahim Şık için Mersin Anamur’da tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, İskele Mahallesi’ndeki eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine götürülerek helallik alındıktan sonra Otagar Camisi’ne getirildi. Şehidin 4 aylık kızı Nevra’nın bir yakınının kucağında babasının tabutuna bakması herkesi duygulandırdı. Şehidin tabutuna sarılarak öpen eşi Ece Şık’ı görevliler teselli etmeye çalıştı. Ece Şık, “Seni çok seviyorum. Ne olur gitme, benden ayrılma” diyerek ağladı.



KÜRTÇE AĞITLARLA

Şehit Hayrettin Dindar’ın cenazesi Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde düzenlenen törenin ardından Şeyh Habip Mezarlığı’na defnedildi. Şehidin baba evinde anne Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin babası Akif Dindar ise, “Vatan sağolsun” dedi.



ASKER SELAMI

Şehit Miraç Gürhan’ın cenazesi, annesinin evinde helallik alındıktan sonra Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi. Burada düzenlenen törende şehit Gürhan’ın babası Yasin Gürhan ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Serpil ve kız kardeşi Didem Canbay gözyaşı döktü. TSK’da 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu belirtilen şehidin tabutu götürülürken, yakınları asker selamı verdi, törene katılanlar ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.