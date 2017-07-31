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    Kahramanlara nasıl bir ödül verilecek

    BERLİN
    31 Temmuz 2017 - 11:04Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 11:04

    Almanya’nın Hamburg kentinde cuma günü bir süpermarkete girip, raftan aldığı 20 santim uzunluğundaki mutfak bıçağıyla ölüm saçan terörist Ahmad A.’yı durduran beş kahramana nasıl bir ödül verilecek? Kamuoyu bu sorunun cevabını merak ediyor.

    İÇİŞLERİ Senatörü Andy Grote, teröristin önünü kesip daha fazla kan akıtmasını önleyen kahramanları ödüllendirmek için tüm imkanları gözden geçireceklerini açıkladı. Onur madalyası verilmesini düşündüğünü belirten Grote, “Biz bunu, bu insanlara borçluyuz. Onların böyle bir saldırganın önüne dikilmeleri çok cesurca bir girişim” dedi.
    Başbakan Angela Merkel de kahramaları kutladı ve “Kahramanlara teşekkür ediyorum” dedi.

    HAYATI PAHASINA MÜDAHALE ETTİ

    26 yaşındaki Filistin asıllı terörist, süpermarkette bıçakla bir kişiyi öldürmüş, bazıları ağır olmak üzere yedi kişiyi yaralamıştı. Dışarıda insanları rast gele bıçaklamayı sürdüren teröristin önünü Ömer Ünlü ve orada bulunan dördü göçmen kökenli, bir Alman beş kişi sandalyelerle kesmişti. Ünlü bir büfeden eline geçirdiği demir çubukla teröristin başına vurarak, yere yıkmış ve bu darbeler sırasında omzu çıkmıştı.

    POLİSE “TERÖRİSTİM” DEDİ

    Yaralı yakalanan terörist Ahmad A., cezaevinde tek kişilik hücrede intihar etmemesi için gözetim altında tutuluyor. Süddeutsche Gazetesi’nin haberine göre Ahmad A. gözaltına alındığında “Ben teröristim” dedi. Ahmad A. daha önce yabancılar dairesinde kendisini Filistin El Fetih örgütüne yakın gördüğünü söyledi.

     

    Etiketler: ALMANYA , Hamburg , terörist , kahramanlar
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