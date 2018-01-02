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    Kahraman şoför! Otobüste yürekler ağza geldi

    İHA
    02.01.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Yolculuk esnasında dili boğazına kaçan çiftin bebeğini otobüs şoförü hayata döndürdü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı 

    Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Kocaeli’de yaşandı. Fatma-Sercan Şiner çifti Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark otobüsünde Umuttepe istikametine giderken bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Bir anda panikleyen çift otobüste yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin hemen aracı kenara çekti. Çiftin yanına gelen şoför bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak tekrar nefes almasını sağlayan Kahraman şoför, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti.

    ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ BEBEĞİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

    İlk yardım müdahalesi ile dilini boğazından çıkaran şoför daha sonra bebeği rahat bir yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahata bir nefes aldı. Kahraman şoförün bebeğe müdahalesi esnasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına tutuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

    Kahraman şoför Otobüste yürekler ağza geldi

    “ALDIĞIMIZ EĞİTİMLER İŞE YARADI”

    Ambulansla kontrol için hastaneye kaldırılan Ömer Asaf bebek hayati tehlikeyi atlattı. Kahraman şoför Hayrettin Şahin; “Otobüs ile Hereke- Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin. İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur” ifadelerini kullandı.

    BAŞKANDAN ŞOFÖRE ÖDÜL

    Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, minik bebeğe ilk yardım müdahalesinde bulunarak hayata döndüren şoför Hayrettin Şahin’i makamında konuk etti. Kahraman şoföre yaptığı örnek davranışından dolayı kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, “otobüs şoförlüğü sadece kullandığı otobüsü bir yerden bir yere taşımak değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personelimizin ilk yardım ve itfaiye eğitimleri almalarını önemsiyoruz. Şoför, taşıdığı tüm yolcuların hayatından sorumludur. Hayrettin arkadaşımız, aldığı eğitimleri uygulayıp bir bebeğin hayatını kurtararak bunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biz de arkadaşımızın emeklerini boşa çıkarmıyoruz ve kendisine bir maaş ikramiye veriyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: dili boğazına kaçan çocuk , otobüs şoförü
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